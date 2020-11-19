شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: أعداد كبيرة من المواطنين أصيبوا بفيروس كورونا مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إن هناك عددا كبيرا من الأشخاص أصيبوا مرتين بفيروس كورونا، ولا تمثل المناعة التي يحصل عليها الشخص في المرة الأولي الحماية الكاملة.

وأضاف المنظرى، فى المؤتمر الصحفى المنعقد الآن حول المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، أن الجميع سيحصل علي اللقاح بشكل عادل بعد الوصول إليه، متابعا أن لقاح كورونا المتعلق بـ"فايزر" وصل لنتائج متقدمة، وكذلك باقى اللقاحات.

شمل المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي والعالمي لجائحة كوفيد-19 والاستجابة للفيروس في البحرين من خلال مناهج مبتكرة في الاستجابة للوباء، بالإضافة إلى الاحتياجات الصحية الأساسية الأخرى، والاستجابة للجائحة فى باكستان حول أهمية البعثات الفنية لمنظمة الصحة العالمية لدعم تنفيذ استراتيجيات الاستجابة لكوفيد-19 على المستوى القطرى والاستجابة للوباء في تونس عبر قصص النجاح والتحديات والدروس المستفادة، لا سيما فى اتصالات المخاطر وإشراك المجتمع.