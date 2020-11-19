شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تطلق خدمات التوثيق بـ27 مكتبا بريديا وتفتتح 3 مقرات للشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة العدل بإشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس 19 نوفمبر ، خدمات التوثيق من داخل عدد 27 مكتباً بريدياً بمحافظات القاهرة، والجيزة، والشرقية، والغربية، والقليوبية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والمنيا، وأسوان، والبحر الأحمر، والأقصر، وسوهاج، ليرتفع عدد المقرات البريدية التي تم تقديم خدمات التوثيق من داخلها إلى 95 مقراً منتشرة بربوع الجمهورية.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة العدل الهادفة إلى التيسير على جمهور المواطنين من طالبي خدمات التوثيق وذلك بالتوسع في أماكن تقديمها وتقريبها إليهم، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية للبريد.

إضافة إلى قيام وزارة العدل بافتتاح 3 مقرات لفروع توثيق منها فرعين جديدين هما فرعي توثيق نادي بنك مصر بالقاهرة الجديدة، ونادي اليخت بمحافظة الإسكندرية، إضافة إلى مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بدار السلام محافظة سوهاج التي تم تطويرها إنشائياً وتقنياً، حيث تعمل تلك الفروع جميعها بنظام الشباك الواحد، تسهيلاً للإجراءات واختصاراً لدورة العمل، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.