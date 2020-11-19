شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لا دليل علمى على تحور فيروس كورونا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، إنه لا يوجد تأثير للحرارة على فيروس كورونا، وأنه لا يوجد تأثير مباشر لفصل الشتاء على فيروس كورونا، إلا أن سلوكيات الناس تتغير مقارنة بفصل الصيف، والإصابات قد تتزايد نتيجة لتزاحم الأشخاص فى أماكن مغلقة ومزدحمة وغير جيدة التهوية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عن بعد اليوم الخميس 19 نوفمبر، حول تطورات جائحة كوفيد-19 فى إقليم شرق المتوسط، بالتركيز على جهود الاستجابة للجائحة على الصعيد الوطني.

وأضاف المنظرى، أنه لا يوجد حتى الأن دليل علمي على تحور فيروس كورونا، بالرغم من بعض الاجتهادات الشخصية التى تشير إلى ذلك، منوها إلى أن الفيروس كائن حى ومن الوارد أن يعدل من نفسه.

يتضمن المؤتمر إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي والعالمي لجائحة كوفيد-19، كما يستعرض المؤتمر المناهج المبتكرة التي اتخذتها دولة البحرين في الاستجابة للجائحة بالإضافة إلى الاحتياجات الصحية الأساسية الأخرى، وأهمية البعثات الفنية لمنظمة الصحة العالمية لدعم تنفيذ استراتيجيات الاستجابة لـكوفيد-19 في باكستان، وقصص النجاح والتحديات والدروس المستفادة في التجربة التونسية، لاسيما في اتصالات المخاطر وإشراك المجتمع، إلى جانب الإجابة على أسئلة الصحفيين والإعلاميين.

يشارك في المؤتمر وزيرة الصحة في البحرين الدكتورة فائقة بنت سعيد الصالح، ومساعد رئيس الوزراء الخاص للخدمات واللوائح والتنسيق الصحي في باكستان الدكتور فيصل سلطان، ووزير الصحة في تونس الدكتور فوزي مهدى، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري.