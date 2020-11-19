شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "حلم جديد" ترصد إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الدولة المصرية خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، وتم تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة الطرق والكبارى العملاقة ومصانع جديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعى والقضاء على المناطق غير الآمنة، وغيرها من المشروعات في مختلف المحافظات.
وللرئيس السيسى جانب انسانى كبير خلال تواصله المباشر والمستمر مع كافة فئات الشعب المصرى، من خلال الاستماع إليهم، والمساعدة على حل مشكله، مثل كبار السن والشباب والمرأة وأبناء الشهداء وغيرهم، في مشاهد إنسانية تؤكد حرص الرئيس على التواصل مع أبناء شعبه، فضلا عن تفقده للمشروعات بنفسه للتأكد من سير العمل فيها بانتظام.
ورصدت أغنية "حلم جديد"، ما تم تنفيذه مؤخرا من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات من ناحية، وحرص الرئيس السيسى على التواصل مع كافة فئات المجتمع من ناحية أخرى.
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