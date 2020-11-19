شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لا علاقة بين تغير درجات الحرارة وانتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، إنه لا يوجد حتى الآن علاقة بين تغير درجات حرارة الجو وانتشار المرض، لكن فى فصل الشتاء سلوكيات البشر تتغير فقط وهو ما يساعد على وجود عدوى كورونا.

وأضاف المنظرى فى المؤتمر الصحفى المنعقد الأن حول المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، أنه يجب الحرص على الأطفال الرضع لمنع وصول عدوى كورونا لهم.

ويشمل المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي والعالمي لجائحة كوفيد-19 والاستجابة للفيروس في البحرين من خلال مناهج مبتكرة في الاستجابة للوباء، بالإضافة إلى الاحتياجات الصحية الأساسية الأخرى والاستجابة للجائحة فى باكستان حول أهمية البعثات الفنية لمنظمة الصحة العالمية لدعم تنفيذ استراتيجيات الاستجابة لكوفيد-19 على المستوى القطرى والاستجابة للوباء في تونس عبر قصص النجاح والتحديات والدروس المستفادة، لا سيما فى اتصالات المخاطر وإشراك المجتمع.