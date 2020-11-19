شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: لدينا من 50 إلى 60 حالة اشتباه كورونا ونناشد الطلاب توخى الحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة ماتردد على صفحات التواصل الاجتماعى فيسبوك بظهور مايزيد عن أكثر من 200 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد فى الجامعة بين الطلاب، موضحًا أنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن ارتفاع حالات الإصابة بين الطلاب.

وأشار رئيس جامعة حلوان فى بيان للجامعة منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك " إلى أن حالات الإصابة بين الطلاب اقل من نصف العدد المذكور بكثير فى عدد من الكليات، وتصل إلى 50 أو 60 حالة على أقصى تقدير، وقد تم رصد الإصابات أو الاشتباه منذ بداية العام الجامعى، وأن الجامعة تقوم برصد تلك الحالات مؤكدًا أن هناك عددًا من تلك الحالات التى تم رصدها شفيت بالفعل وعادت إلى الجامعة لمتابعة كافة المحاضرات، موضحًا أن الجامعة تقوم بمتابعه حالات الاشتباه والكشف عليها وصرف العلاج لها مجانا ومتابعتها حتى تتماثل للشفاء.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة سواء من حيث توفير الاجهزة والمعدات الطبية اللازمة أو القيام بنشر الثقافة الصحية بين طلاب الجامعة وتوعيتهم بطرق الوقاية من الاصابة بهذا الفيروس من خلال الاداره العامة للشئون الطبية وكلية الطب بالجامعة خاصة فى ظل وجود فيروس على هذا النحو من الخطورة مما يجعل تلك الاحتياطات والإجراءات التى اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مهمة للغاية.

وفى نفس الاطار فان اللجنة المشكلة بمتابعة ورصد اى مخالفات تعمل على مدار اليوم سواء فى داخل الحرم الجامعى او الكليات ويتم اتخاذ الاجراءات الرادعة حال رصد اى مخالفات لقرارات المجلس الاعلى للجامعات او مجلس الجامعة فى هذا الخصوص.

وناشد رئيس جامعة حلوان جميع الطلاب بضرورة توخى الحذر فى التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى ودعا إلىعدم الالتفات إلى الشائعات التى تستهدف فى المقام الأول خلق حالة من البلبلة بين طلاب الجامعة.