شكرا لقرائتكم خبر عن حالة طفل أتوبيس الهرم مستقرة بالرعاية المركزة.. والمعلمة فى غيبوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور منصور خليل، مدير عام مستشفى الهرم، أن حالة الطفل ياسين الذى أصيب بحادث انقلاب أتوبيس مدرسة أوسيم على طريق الرماية بالهرم أمام المتحف المصرى مستقرة تماماً حالياً، مؤكداً أنه يتوقع خروجه من الرعاية المركزة خلال يومين بعدما ينتقل إلى الرعاية المتوسطة بعد تحسن حالته، قائلا، "حالته زى الفل".

وأضاف الدكتور منصور خليل، فى تصريح خاص لــ"الخليج 365"، أن الطفل كان يعانى من نزيف بالمخ، ولم يتم إجراء عملية جراحية له بل تحسن على الأدوية والعلاجات، وهو تحت الملاحظة حاليا.

وأشار إلى أن المدرسة التى دخلت معه الرعاية المركزة صباح أمس مازالت فى غيبوبة وعلى جهاز صناعى، حيث كانت تعانى من نزيف في المخ، واسترواح هوائى فى الرئة نتيجة كسر فى الضلوع، وكسر في الساعد الأيسر.

ووقع حادث مرورى لانقلاب أتوبيس مدرسة صباح أمس، الأربعاء، بطريق المتحف بمحيط ميدان الرماية بدائرة قسم الهرم، أدى لإصابة 17 تلميذاً وبعض مشرفى الباص والمدرسات، حيث انتقل رجال المرور وبصحبتهم أوناش لرفع حطام الحادث، فيما توجه رجال المباحث الى موقع الحادث للاستماع لشهود العيان ومعرفة أسباب الواقعة.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بالهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم إخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بالواقعة، والذى كلف بتوجه رجال المباحث الى المكان لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين أن الحادث المرورى ناتج عن انقلاب الأتوبيس بسبب السرعة الزائدة أثناء توجهه إلى منزل لطريق المتحف واختلت عجلة القيادة من السائق وانقلب الأتوبيس ونتج عنه توقف حركة السيارات بالمكان وإصابة 17 طالبا ومشرفى الباص، وبعض المدرسات وتم نقلهم الى مستشفى الهرم.