شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الجمعة إلى الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الخميس خريطة تتضمن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الثلاثاء القادم 24 نوفمبر وهي كالآتي :

يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار غزيرة رعدية أحياناً على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح – السلوم - رشيد – بلطيم – دمياط - بورسعيد – العريش – رفح ).

الوجه البحري : أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً على بعض المناطق من ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية - الغربية – الشرقية – المنوفية ) .

القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

مدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مدن القناة وشمال الصعيد ( الفيوم – بني سويف – المنيا ) وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب – شلاتين – رأس بناس ) .

يوم السبت 21 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح – السلوم - رشيد – بلطيم – دمياط - بورسعيد – العريش – رفح ).

الوجه البحري : أمطار متوسطة الى غزيرة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية - الغربية – الشرقية – المنوفية ) .

جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( حلايب – شلاتين – رأس بناس ) .

يوم الأحد 22 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح – السلوم - رشيد - بلطيم – دمياط - بورسعيد – العريش – رفح ).

الوجه البحري : أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية - الغربية – الشرقية – المنوفية ) .

يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح – السلوم - رشيد ) .

شمال الوجه البحري : أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية - الغربية – الشرقية – المنوفية ) .

يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح – السلوم – رشيد ) .

يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار .

. يتم تحديث التنبؤات يومياً.

الأمطار من الجمعة الى الثلاثاء 24 أكتوبر by Karima Hassan on Scribd