شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الجمعة إلى الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الخميس خريطة تتضمن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الثلاثاء القادم 24 نوفمبر وهي كالآتي :
يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 :
السواحل الشمالية : أمطار غزيرة رعدية أحياناً على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح – السلوم - رشيد – بلطيم – دمياط - بورسعيد – العريش – رفح ).
الوجه البحري : أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً على بعض المناطق من ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية - الغربية – الشرقية – المنوفية ) .
القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.
مدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مدن القناة وشمال الصعيد ( الفيوم – بني سويف – المنيا ) وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب – شلاتين – رأس بناس ) .
يوم السبت 21 نوفمبر 2020 :
السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح – السلوم - رشيد – بلطيم – دمياط - بورسعيد – العريش – رفح ).
الوجه البحري : أمطار متوسطة الى غزيرة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية - الغربية – الشرقية – المنوفية ) .
جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( حلايب – شلاتين – رأس بناس ) .
يوم الأحد 22 نوفمبر 2020 :
السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح – السلوم - رشيد - بلطيم – دمياط - بورسعيد – العريش – رفح ).
الوجه البحري : أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية - الغربية – الشرقية – المنوفية ) .
يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 :
السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح – السلوم - رشيد ) .
شمال الوجه البحري : أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية - الغربية – الشرقية – المنوفية ) .
يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 :
السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح – السلوم – رشيد ) .
يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار .
. يتم تحديث التنبؤات يومياً.
الأمطار من الجمعة الى الثلاثاء 24 أكتوبر by Karima Hassan on Scribd
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,613
-
تعافي
101,421
-
وفيات
6,495
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الجمعة إلى الثلاثاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.