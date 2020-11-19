شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة أثرية لاستكمال حفائر شيحة بغرب أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت أعمال البعثة الأثرية، لاستكمال حفائر الآثار بمنطقة شيحة شمال غرب أسوان بالتعاون بين منطقة آثار أسوان والنوبة وجهاز مدينة أسوان الجديدة، بهدف الحفاظ على الآثار بالمنطقة خلال مراحل استكمال الممشى والشريط السياحى بمدينة أسوان الجديدة.

وتشمل الأعمال إظهار الأعمال السابقة والحفائر الأثرية بمنطقة شيحة، والتى نجحت فى العثور على بقايا كنيسة شيحة القبطية التى تعود للقرن الثاني الميلادى، والتى بداخلها مجموعة من الغرف الخاصة برهبان الكنيسة، بالإضافة إلى العثور على بقايا معبد يونانى قديم.

وأشاد عبدالمنعم سعيد، مدير آثار أسوان، بالتعاون بين وزارتى الآثار والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من أجل الحفاظ على الأثر المصرى فى منطقة الشريط والممشى السياحى لمدينة أسوان الجديدة.