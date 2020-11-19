شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 6 حالات من «كورونا» بمستشفى قها بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أحمد سعد الخيامي مدير مستشفى قها، خروج 6 حالات اليوم مصابة بكورونا بعد تعافيهم.
وأوضح مدير المستشفي، أن تلك الحالات أثبتت تعافيها بعد إجراء مسحتين متتاليتين على 5 أيام، وأنه تقرر خروجهم اليوم من المستشفى مع الاستمرار في عزل منزلي لمدة 14 يوما.
وأشار «خيامي»، أن المستشفي تستقبل الحالات التي بحاجة إلى عزل صحي نظرا لوجود أعراض قوية عليها وتستوجب الحجز.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,613
-
تعافي
101,421
-
وفيات
6,495
كانت هذه تفاصيل خبر تعافي 6 حالات من «كورونا» بمستشفى قها بالقليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.