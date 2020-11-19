شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 6 حالات من «كورونا» بمستشفى قها بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد سعد الخيامي مدير مستشفى قها، خروج 6 حالات اليوم مصابة بكورونا بعد تعافيهم.

وأوضح مدير المستشفي، أن تلك الحالات أثبتت تعافيها بعد إجراء مسحتين متتاليتين على 5 أيام، وأنه تقرر خروجهم اليوم من المستشفى مع الاستمرار في عزل منزلي لمدة 14 يوما.

وأشار «خيامي»، أن المستشفي تستقبل الحالات التي بحاجة إلى عزل صحي نظرا لوجود أعراض قوية عليها وتستوجب الحجز.