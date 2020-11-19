الآلاف يشيعون جنازة البرلماني هرماس رضوان من استاد بني عبيد بالدقهلية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من أهالي محافظة الدقهلية ومدينة بنى عبيد، اليوم، جنازة البرلماني الدكتور هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد، وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة، من الملعب الرئيسي بإستاد بني عبيد الرياضي.

وكان المئات من الأهالي وقفوا على الطريق في انتظار وصول الجثمان، والذي وصل في سيارة مخصصة إلى استاد بني عبيد وسط بكاء وانهيار من عدد كبير من أنصار النائب السابق.

وأدى الآلاف صلاة الجنازة في الملعب الرئيسي، وطالب الإمام المصلين بالصبر، وإفساح الصفوف لكي يستوعب المكان جميع الحضور الذي تجاوزو وصل عددهم للآلاف يتقدمهم شقيقه النائب الدكتور مكرم رضوان الذي وقف وسط المشيعين، مؤكدا أن كل من له دين مادي على أخيه، فهو وأشقائه متكفلين به، وقال «أما من له دين معنوي فمن عفى وأصلح فأجره على الله» .

وردد المشيعون هتافات «لا إله إلا الله» بحماس شديد وهم يحيطون بالسيارة التي تحمل الجثمان حتى وصلوا إلى مقابر المدينة.

وكان الدكتور هرماس رضوان أصيب بوعكة صحية مفاجئة، منذ عدة أيام وتم على إثرها للعلاج بإحدى مستشفيات القاهرة، إلا أنه توفي هناك بعد سجل سياسي ورياضي واجتماعي حافل على مدار أكثر من 30 سنة، حيث دخل البرلمان لأول مرة عام 1990 وظل به 3 دورات متتالية، حتى خرج منه بسبب قضية نواب التجنيد، وأكمل بعده المسيره شقيقه النائب مكرم رضوان.

وحقق نادي بني عبيد في ظل رئاسته إنجاز كروي كبير سجل في تاريخه وهو تحقيق الفوز على نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بين الفريقين عام 2008 على أرض إستاد المنصورة عندما فاز على الزمالك 0/1، وسادت حالة من الحزن الشديد في مدينة بني عبيد وربوع محافظة الدقهلية بعد إعلان وفاته.

ونعاه شقيقه النائب الدكتور مكرم رضوان قائلا :«البقاء لله، أخي الأكبر وأبى ومعلمي وصديقي الحبيب د هرماس رضوان في ذمة الله، نسالكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وأصدر اتحاد كرة القدم والنادي الأهلي ونوادي مصر الرياضية بيانات نعي للفقيد، سائلين المولي عز وجل أن يتغمده في واسع رحمته.

وقدم «رضوان» العديد من الخدمات لأهالي دائرته أبرزها استاد بني عبيد، والذي تم ارسائه في قرية قبل أن يحولها إلى مدينة ثم مركز.

وولد هرماس رضوان في 7 أكتوبر عام 1951 وخاض انتخابات مجلس الشعب خلال الفصل التشريعي السادس «1990 – 1995»، والفصل التشريعي السابع «1995 – 2000»، والفصل التشريعي الثامن «2000 – 2005» ثم حرج بعد ذلك بسبب قضية نواب التجنيد.

وشغل منصب رئيس نادي بني عبيد الرياضي منذ انشائه، وكذلك أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الدقهلية.

الآلاف فى تشييع جثمان البرلمانى هرماس رضوان ببنى عبيد

الآلاف فى تشييع جثمان البرلمانى هرماس رضوان ببنى عبيد

الآلاف فى تشييع جثمان البرلمانى هرماس رضوان ببنى عبيد

الآلاف فى تشييع جثمان البرلمانى هرماس رضوان ببنى عبيد

الآلاف فى تشييع جثمان البرلمانى هرماس رضوان ببنى عبيد

الآلاف فى تشييع جثمان البرلمانى هرماس رضوان ببنى عبيد