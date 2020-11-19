شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تشارك في ندوة «التنمية المستدامة» بـ«هندسة شبرا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، الخميس، بالندوة الفنية «التنمية المستدامة لخدمة المجتمع والمواطن»، بقاعه المؤتمرات بالمبنى الرئيسي لكلية هندسة شبرا جامعه بنها، وذلك في إطار الدور المجتمعى لكلية هندسة شبرا وسعى مجلس مدينة شبرا الخيمة لرفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية.

عقدت الندوة تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي عميد الكلية، وبحضور المهندس بدر مصطفى مدير وحدة البيانات الجغرافيه بوزارة التنمية المحلية، واللواء مجدى عنانى رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور عمرو حنفي رئيس قسم هندسة المساحة بكلية الهندسة، والمهندسة رانيا هارون مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومديري الادارات الهندسية بمجلس مدينة شبرا وحى شرق وحى غرب ومديرى المتغيرات المكانية بحى شرق وحى غرب شبرا ومسؤلى المتغيرات المكانية بمجالس المدن وممثلى تخصصات الكلية المتعددة وبعض الشركات الخاصة.

بدأت الندوة بكلمة ترحيب من الدكتور ايمن الشهابي، عميد كلية الهندسة، للحضور وتناول أيضا أهداف اللقاء ورؤية الكلية في التطوير والتنمية بالاضافة إلى منهجية التعاون مع المحافظة في كافه المجالات المتاحة لدى الكلية والتخصصات الموجودة.

وتحدث الدكتور عمرو حنفي عن مفهوم التنمية المستدامة واهدافها ورؤية الكلية في تطبيقها، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع العديد من الجهات سواء حكومية أو خاصة في مجالات مختلفة سواء في ميكنة الخدمات أو التحول الرقمى.

وتناول رئيس مدينة شبرا الخيمة ملف تنمية وتطوير شبرا الخيمة في جميع المجالات سواء تطوير العشوائيات اوبناء قدرات العاملين، بينما وجه المهندس بدر مصطفى التحية للحضور نيابة عن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وتناول رؤية ومجهود الوزارة في تطبيق التحول الرقمى وإنشاء وحدة المتغيرات المكانية والسعى نحو تطبيق الجيومكانية في بعض المحافظات، فضلا عن الدعم الدائم للوزارة لكافة المحافظات في ملف التحول الرقمى باعتباره عصب الدولة الآن، فضلا عن توفير العديد من الدورات التدريبية المجانية الذي يقدمها مركز التنمية المحلية لجميع العاملين بالادارة المحلية على مستوى المحافظات تحت قيادة المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية.

ووجهت الدكتورة إيمان ريان، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الكبير وجهده المتواصل، مؤكدة أن العمل الآن بالإدارة المحلية اختلف بطريقه كبيرة وأصبح مميكن، وأن المحافظة حققت نسبة كبيرة في توصيل الألياف الضوئية للتحول الرقمى بالجهات الحكومية المختلفة وبالتالى يساعد في القضاء على الفساد وتقديم خدمة سريعه ومميزة للمواطن القليوبي.

وأكدت «أهمية منظومة الجيومكانيه التي تسعى المحافظة الآن في تفعيلها خلال الفترة المقبلة وما توفره من بيانات ومعلومات صحيحة ودقيقة تساعد صانع ومتخذ القرار في تطبيق القرار الصحيح، بالإضافة إلى أن توفير البيانات والمعلومات يوضح المتاح والعجز من خدمات سواء صحية أو تعليمية أو حجم الأراضي الفارغة وأملاك الدولة غير المستغلة وبالتالى نستطيع استغلال الاراضي الاستغلال الامثل»، مشيرة إلى أن الخريطة المعلوماتية للمحافظة لها دور كبير في توفير المعلومة الكاملة لمتخذي القرار.

ولفتت «ريان» إلى أن ملف الحكومة الالكترونية بمحافظة القليوبية حقق نسبة كبيرة في التطبيق على أرض الواقع سواء في توصيل التحول الرقمى أو منظومة المتغيرات المكانية أو ميكنة الادارارت بديوان عام المحافظة.