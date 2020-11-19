شكرا لقرائتكم خبر عن «لون تراثك».. برنامج لتنمية الإبداع لشباب الطلائع باستخدام مواد من الطبيعة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام إدارة الطلائع بالمديرية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، بتنفيذ برنامج للفنون التراثية للطلائع تحت شعار «لون تراثك»، وذلك بمركز شباب الإبراهيمية.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن برنامج الفنون التراثية تضمن تنفيذ ورش عمل فنية وتعليمية للطلائع شعبة الفنون التشكيلية بالمركز، تم تقديمها من خلال خبراء متخصصين بإستخدام خامات«الموزاييك، وكسر السيراميك، وكسر الزجاج، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ جدارية للفنون الإسلامية والقبطية والفرعونية بمركز شباب الإبراهيمية، مؤكداً أن الهدف من تنظيم هذه البرامج هو تنمية الإبداع الفكري لشباب الطلائع باستخدام مواد من الطبيعة، لعمل نماذج فنية تضم كافة الحضارات وتبرز العلاقة بينها .

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية، لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة، مشيدا بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات رياضية وثقافية متنوعة، بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم، تمكنهم من الاندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم ليكونوا أفراد صالحين.