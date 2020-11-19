شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتمكن من إنقاذ لوحة أثرية من البيع بأحد صالات المزادات بنيويورك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية من استرداد لوحة اثرية من الحجر الجيري كانت تعرض للبيع بأحد صالات المزادات في نيويورك.

وأوضح شعبان عبدا لجواد مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، ان القطعة الاثرية تم تسلمها أمس إلى السفير الدكتور هشام النقيب قنصل مصر العام في نيويورك، ومن المقرر عودتها إلى مصر في اقرب وقت ممكن.

وأضاف أن استرداد القطعة جاء بعد جهود مضنية للإدارة العامة للآثار المستردة في رصد القطعة الأثرية، وتقديم كافة الأدلة إلى مكتب المدعي العام لمدينة نيويورك ومكتب التحقيقات، والذي بدورهم قدموا كل التعاون لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة خلال التحقيقات، التي أثبتت ملكية مصر للقطعة الأثرية وانه تم سرقتها عن طريق الحفر خلسة وتهريبها خارج البلاد بطريقة غير شرعية، فضلا عن أنها تحمل تصريح تصدير مزيف منسوب إلى السلطات المصرية يعود إلى سبعينات القرن الماضي، وعليه اصدر مكتب التحقيقات قرار بمصادرة القطعة الأثرية في ديسمبر 2019، وعودتها إلى وطنها الأصلي مصر.

ويذكر أن القطعة عبارة عن لوحة من الحجر الجيري للمدعو با دي سينا Pa-di-Sena وتعود إلى العصر المتأخر وتمثل الإله حورس والإلهة حتحور ويبلغ ارتفاعها حوالي 110 سم وعرضها 35 سم، وعليها نقوش تمثل صاحب اللوحة يقدم القرابين إلى الإله حورس والإلهة ايزيس بالإضافة إلى نص هيروغليفي

وتتقدم وزارة السياحة والآثار بالشكر الجزيل إلى مكتب المدعي الأمريكي بمدينة نيويورك على المجودات في استرداد أثار مصر المهربة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان من أبرز القطع التي كانت نتيجة هذا التعاون تابوت نجم عنخ والذي عاد من نيويورك أكتوبر الماضي.