تطوير المجرى المائي لحديقة البحيرة بالقناطر الخيرية لتشغيلها ليلا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، جانب من أعمال التطوير الجاريه بحديقه البحيرة بالقناطر الخيرية، والتي تشمل على تطوير مجري البحيره المائي الموجود بها. وقال بيان صحفي الخميس، إن حديقه البحيرة تقع على مساحة ٤ أفدنه، وطول المجرى المائي ١٤٠ مترا، بالإضافه إلى أعمال المشايات والبرجولات والشلالات ومسطحات النجيله الخضراء و َالاشجار النادره مثل( التين البنغالي)، بالاضافه إلى شبكه مياه وشبكه كهرباء تسمح بتشغيل الحديقه ليلا، لتكون حديقه البحيره ضمن مخطط التطوير المستمر لجميع حدائق الري بالقناطر الخيرية. تطوير حديقة البحيرة ضمن مخطط تطوير القناطر الخيرية لتشغيلها ليلا تطوير حديقة البحيرة ضمن مخطط تطوير القناطر الخيرية لتشغيلها ليلا الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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