شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 154 محضرًا ورفع الاشغالات بشوارع الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت شرطة مرافق الأقصر بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، حملة مكبرة بمناطق منشأة العمارى، والحبيل، والبياضية، وشارع المدينة المنورة، وموقف أرمنت، بإشراف الرائد بهاء ابو عايد والنقيب تامر عباس، بالتنسيق مع موظفى الاشغالات بمجلس مدينة الأقصر.

وأسفرت الحملة عن تحرير 153 محضرا، تضمنت 19محضر اشغالات، 6 محاضر نظافة عامة، 8 محاضر باعة جائلين ،4 محاضر منشأة بدون تراخيص، 49 محضر عدم ارتداء كمامة، 64 ازالات ادارية، كما شملت الحملة التفتيش على المقاهى وتم ضبط عدد3 نرجيلة (شيشة)، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف جهود المديرية من خلال التعامل مع المخالفات بمختلف أنواعها بحزم وسرعة للقضاء عليها أولاً بأول وردع المخالفين.