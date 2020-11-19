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شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مديرة مدرسة للمحاكة التأديبية لتعديها على العاملين بألفاظ غير لائقة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أحال المستشار أحمد عبدالكريم، رئيس النيابة الإدارية، بمركز مغاغة في المنيا، «م. ح. ا»، مدير مدرسة الأمل للصم والبكم وضعاف السمع، بمركز مغاغة، شمال المنيا، للمحاكمة التأديبية، لمخالفة مواد قانون الخدمة المدنية، بأن سلكت مسلك معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، بأن تعدت على العاملين بالمدرسة بألفاظ غير لائقة، يوم 11 يناير 2020، وعلي النحو الموصوف بالتحقيقات .
وقد تضمن قرار الإحالة تحقيقات عمرو ربيع، وكيل النيابة، مع الشاكي والمشكو في حقهم، والتي أوصت بإحالة أوراق القضية إلى المحاكمة التأديبية، لردع المسؤولة بدلا من توقيع العقوبة الجنائية، الأمر الذي يري المحقق صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة بتلك الواقعة، والاكتفاء بالإحالة إللى المحكمة التأديبية.
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