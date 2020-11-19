شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة «كورونا» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملاتها اليومية لمتابعة أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية، والمنشآت الصناعية، والميادين العامة والبنوك وماكينات الصرافة،وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت، ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة.

وقام محمد محمود رئيس، حى أول الزقازيق، بالمرور على عدد من الأسواق والمدارس ودور العبادة والكنائس، كما قام بالمرور على المحلات والمطاعم والمقاهي ومواقف الميكروباص، للتأكد من ارتداء الكمامات وتنفيذ القرارات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تعليق ملصقات على جدران ديوان الحي للتوعية بضرورة ارتداء الكمامات الواقية أثناء دخول المواطنين والعاملين للديوان، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

كما تفقد المحاسب صلاح سالم، رئيس مركز ومدينة كفر صقر، عدد من المدارس للتأكد من أعمال النظافة والتعقيم، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما توجه رئيس المركز إلى الأسواق للتأكد من التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات، كما قام بالمرور على المساجد للتأكد من غلق دورات المياه والتباعد أثناء تأدية الصلوات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهه انتشار فيروس كورونا.

وقام المحاسب وجيه صدقي، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، بالمرور على الأسواق والمساجد والمدارس والمقاهي، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوجه المحاسب على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، إلى ديوان الوحدة المحلية والصحية بالبلاشون، ومكتب الضرائب العقارية، ومبني جمعية الهلال الأحمر بأولاد سيف، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهه انتشار فيروس كورونا.