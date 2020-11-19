شكرا لقرائتكم خبر عن بدء رصف ورفع كفاءة طريق قرية أم خلف جنوب بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بدء رصف ورفع كفاءة طريق أم خلف جنوب بورسعيد، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق في مختلف أحياء المحافظة، مؤكدا أن أعمال التطوير تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتأتى بالتزامن مع عدد من المشروعات القومية التي يشهدها جنوب بورسعيد.

وأكد المحافظ أن طريق أم خلف سيشهد أعمال رفع كفاءة على درجة عالية، للتيسير على المواطنين في هذه المناطق، لافتا أن محافظة بورسعيد نالت نصيب كبير من مشروعات تطوير الطرق في الآونة الأخيرة، إلى جانب المشروعات الخدمية والتنموية والطفرة في المجالات الاقتصادية والسياحية وغيرها لتحقيق كافة أوجه التنمية بالمحافظة.