أخبار مصر

بدء رصف ورفع كفاءة طريق قرية أم خلف جنوب بورسعيد 

0 نشر
حمدي جمعة 0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء رصف ورفع كفاءة طريق قرية أم خلف جنوب بورسعيد  والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بدء رصف ورفع كفاءة طريق أم خلف جنوب بورسعيد، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق في مختلف أحياء المحافظة، مؤكدا أن أعمال التطوير تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتأتى بالتزامن مع عدد من المشروعات القومية التي يشهدها جنوب بورسعيد.

وأكد المحافظ أن طريق أم خلف سيشهد أعمال رفع كفاءة على درجة عالية، للتيسير على المواطنين في هذه المناطق، لافتا أن محافظة بورسعيد نالت نصيب كبير من مشروعات تطوير الطرق في الآونة الأخيرة، إلى جانب المشروعات الخدمية والتنموية والطفرة في المجالات الاقتصادية والسياحية وغيرها لتحقيق كافة أوجه التنمية بالمحافظة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    111,613

  • تعافي

    101,421

  • وفيات

    6,495

  • الوضع حول العالم

  • اصابات

    56,552,893

  • تعافي

    39,346,726

  • وفيات

    1,354,467

كانت هذه تفاصيل خبر بدء رصف ورفع كفاءة طريق قرية أم خلف جنوب بورسعيد  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"