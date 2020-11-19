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تكريم فريق تمريض مستشفى المواساة بالإسكندرية بعد انتهاء عملهم في «العزل» (صور)

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رجب رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّمت سهى مصطفى، نقيب التمريض في الاسكندرية، الخميس، فريق هيئة التمريض في مستشفى المواساة، الذين أنهوا فترة عملهم كحجر صحي بمستشفيات عزل مصابي فيروس بالاسكندرية.

وقالت «سهى» في تصريحات صحفية، إن «التكريم يأتى لما قدمه الفريق التمريضي من جهد وعطاء في ظل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد، والمصاحبة لفيروس كورونا، وكذلك التمريض المثالى بمستشفى المواساة، وما بذلوه من جهد خلال فترات الحجر الصحي التي تستلزم بقائهم في المستشفيات دون الذهاب إلى منازلهم لتقديم الواجب الوطنى في تقديم الخدمات الطبية المساعدة لفرق الأطباء باعتبارهم عامل أساسى في العملية الطبية في أي منشأة صحية».

وأشارت إلى أن النقابة لديها نحو 13 ألف عضو مقيد بجداولها، فضلاً عن أعداد كبيرة أخرى غير مقيدة، حيث لا تشترط النقابة التسجيل في عضويتها للأعضاء الجدد .

حضر التكريم، نيللى مرسى مدير إدارة التمريض بمستشفيات جامعة الاسكندرية، وحسنى ابو الفتوح وعزيزة محمد عضوا نقابة التمريض الفرعية.

تكريم فريق تمريض مستشفى المواساة فى الإسكندرية بعد انتهاء عملهم بمستشفيات "عزل كورونا" (صور)
تكريم فريق تمريض مستشفى المواساة فى الإسكندرية بعد انتهاء عملهم بمستشفيات "عزل كورونا" (صور)
تكريم فريق تمريض مستشفى المواساة فى الإسكندرية بعد انتهاء عملهم بمستشفيات "عزل كورونا" (صور)
تكريم فريق تمريض مستشفى المواساة فى الإسكندرية بعد انتهاء عملهم بمستشفيات "عزل كورونا" (صور)
تكريم فريق تمريض مستشفى المواساة فى الإسكندرية بعد انتهاء عملهم بمستشفيات "عزل كورونا" (صور)
تكريم فريق تمريض مستشفى المواساة فى الإسكندرية بعد انتهاء عملهم بمستشفيات "عزل كورونا" (صور)
تكريم فريق تمريض مستشفى المواساة فى الإسكندرية بعد انتهاء عملهم بمستشفيات "عزل كورونا" (صور)
تكريم فريق تمريض مستشفى المواساة فى الإسكندرية بعد انتهاء عملهم بمستشفيات "عزل كورونا" (صور)
تكريم فريق تمريض مستشفى المواساة فى الإسكندرية بعد انتهاء عملهم بمستشفيات "عزل كورونا" (صور)
تكريم فريق تمريض مستشفى المواساة فى الإسكندرية بعد انتهاء عملهم بمستشفيات "عزل كورونا" (صور)
تكريم فريق تمريض مستشفى المواساة فى الإسكندرية بعد انتهاء عملهم بمستشفيات "عزل كورونا" (صور)
تكريم فريق تمريض مستشفى المواساة فى الإسكندرية بعد انتهاء عملهم بمستشفيات "عزل كورونا" (صور)

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