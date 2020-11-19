شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز التنمية المحلية بسقارة» يعلن تنظيم 3 دورات ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل 3 دورات ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، بناء على توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وقال بيان صحفي الخميس، إن الدورات تشمل تنمية مهارات المديرين والعاملين في ادارات ولجان التفتيش الفنى والهندسى والقائمين عليها بالادارات الهندسية، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضى الدولة والتخطيط العمرانى، إضافة إلى دورة تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات.

وأضاف البيان أن الدورات يستفيد منها 104 متدربين من جميع المحافظات.