شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية»: هزة أرضية على بعد 13 كم جنوب شرق العاصمة الادارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت صباح اليوم الخميس، هزة أرضية شرق القاهرة وعلى بعد 13 كم جنوب شرق العاصمة الادارية الجديدة.
وقال القاضي في بيان الخميس، أن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 11 و33 دقيقة و15 ثانية بتوقيت القاهرة وذلك بقوة 3.0 درجة على مقياس ريختر وخط العرض 29.91 شمالا وخط الطول: 31.84 شرقا.
وأشار القاضي إلى أن المعهد لم يسجل أي شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة.
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