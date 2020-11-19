شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لم يتم تسجيل أى لقاح بشكل نهائى للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، أنه من المبكر القول إن الوباء سيكون موسمى، ونحتاج إلى دراسات أكبر حولة وتابع: يوجد 4 لقاحات وصلت للمراحل النهائية، ولم يتم تسجيل لقاح نهائى لكورونا ولم تخطرنا كوفاكس بأى تسجيل للقاحات تتعلق بكورونا حتى الآن .

وأوضح المنظرى خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الأن حول مستجات كورونا أنه لن يتم اجازة لقاح قبل التأكد من مأمونيتة علي البشر وتايع سمعنا عن 4 لقاحات أنها مؤمونة لكن لابد من مراجعة التجارب المتعلقة بها.

ويشمل المؤتمر الصحفى إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمى والعالمي لجائحة كوفيد-19 والاستجابة للفيروس فى البحرين من خلال مناهج مبتكرة فى الاستجابة للوباء، بالإضافة إلى الاحتياجات الصحية الأساسية الأخرى والاستجابة للجائحة فى باكستان حول أهمية البعثات الفنية لمنظمة الصحة العالمية لدعم تنفيذ استراتيجيات الاستجابة لكوفيد-19على المستوى القطرى والاستجابة للوباء فى تونس عبر قصص النجاح والتحديات والدروس المستفادة، لا سيما فى اتصالات المخاطر وإشراك المجتمع.