شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الفترة المقبلة ستكون أصعب من الـ9 أشهر الماضية لجائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، أن عدد الوفيات بكورونا بدول الإقليم بلغ 76 ألف حالة حتي الآن، مؤكدا أنه لابد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتابع: الفترة المقبلة ستكون صعبة وربما أقسى من الــ 9 شهور الماضية لجائحة كورونا.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن عبر الانترنت حول مستجدات كورونا فى اقليم شرق المتوسط، إن هناك أكثر من لقاح وصل للمراحل النهائية لكن الوصول للقاح ليس النهاية للجائحة.

ويشمل المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمى والعالمى لجائحة كوفيد-19 والاستجابة للفيروس فى البحرين من خلال مناهج مبتكرة في الاستجابة للوباء، بالإضافة إلى الاحتياجات الصحية الأساسية الأخرى والاستجابة للجائحة فى باكستان حول أهمية البعثات الفنية لمنظمة الصحة العالمية لدعم تنفيذ استراتيجيات الاستجابة لكوفيد-19 على المستوى القطرى والاستجابة للوباء في تونس عبر قصص النجاح والتحديات والدروس المستفادة، لا سيما فى اتصالات المخاطر وإشراك المجتمع.