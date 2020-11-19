شكرا لقرائتكم خبر عن قصة نجاح مصر تحت قيادة السيسى.. رئيس شجاع وشعب داعم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ فترة توليه الحكم لواء التغيير والتعمير في وطن انتظر أعداؤه لحظة سقوطه للانقضاض عليه.

الرئيس السيسي راهن دائما على وعي المصريين، وخاطب عقولهم وقلوبهم، وقال في أحد خطاباته: "عاوز أقولكم انتم اللى هتحددوا مصير ومستقبل مصر مش أنا..لما طلبتوني لقيتوني ولم أبخل عليكم بحياتى وأنتم وعدتوني إنكم هتقفوا جنبى ممكن أى حد يخاف ..إلا انتم يا مصريين".

وقال أيضا، "إحنا قادرين نعمر بلدنا وبنبنيها ونواجه كل التحديات..إحنا هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر في بلدنا لآخر لحظة بيكم كلكم.والله اللى بيتعمل بيكي يا مصر ميخطرش على بال حد ولسه قدامنا عمل كبير قوى وأمل كبير عاوزين نحققه لينا ولشبابنا ولأحفادنا إن شاء الله".

الرئيس السيسي يحرص دائما وفى جميع المناسبات في توجيه عبارات الشكر والاعتزاز لجموع المصريين: "كل التقدير والاعتزاز والمحبة ليكم يا شعب مصر شعب بلادي ..مصر أم الدنيا وهتبقى أد لدنيا".