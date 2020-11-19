شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يناشد الركاب استخدام الكارت الذكى بدلا من التذاكر للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت شركة المترو الركاب استخدام الكارت الذكى المشحون بتذاكر نقدية أو ما يعرف محافظ التذاكر النقدية أو ما يعرف بالكارت بدلا من التذاكر الورقية للوقاية من كورونا من خلال تقليل الاحتكاك والتلامس بين الصرافين والركاب، وطالبت شركة المترو الركاب استخدام كروت محافظ التذاكر النقدية خلال استقلال المترو بدلا من تذاكر الرحلة الواحدة الورقية لمواجهة فيروس كورونا وحتى لا يضطروا للوقوف في أمام شبابيك التذاكر بالمحطات قبل كل رحلة لشراء التذكرة الورقية.

وتمكن المحفظة النقدية من شحن الكارت الذكى بمبالغ تصل إلى 200 جنيه تمثل مجموعة تذاكر مجمعة، ويمكن استخدامها فى استقلال خطوط المترو بدلا من تذاكر الرحلة الواحدة الورقية.

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أنها ستواصل توزيع على الركاب مجانا كروت محافظة نقدية مشحونة بمبالغ حتى 50 جنيها تشجيعا لاستخدام مثل هذه الكروت وذلك خلال شرائهم تذاكر ركوب المترو من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات، حيث يتم اختيار بعض المحطات لتوزيع بها مثل هذه الكروت فجائيا.