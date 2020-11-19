شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 53 رحلة جوية لنقل 5700 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير مصر للطيران غدا الجمعة 53 رحلة جوية إلى كل من أديس أبابا، إربيل، الشارقة، القصيم، نيروبي، عنتيبي، جوانزو، بيروت، بغداد، جدة، الدمام، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، ميلانو، إسطنبول، دبي، كوبنهاجن، امستردام، روما، نيويورك، أثينا، جوبا، بودابيست، البحرين، الخرطوم، الرياض، و8 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5700 راكب.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.