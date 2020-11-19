شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن جواز الحصول على رخصة المهن الحرة لممارسة النشاط فى أى مكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بالإمارات العربية المتحدة، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير يأتى فى إطار متابعته للقرارات المهمة الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل الإمارات، حول جواز للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين بدولة الإمارات طلب الحصول على رخصة المهن الحرة (Freelance).

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى: إن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبى إجازت للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين بدولة الإمارات طلب الحصول على رخصة المهن الحرة (Freelance) لحوالي 48 نشاطاً اقتصادياً مما يتيح لهم ممارسة أنشطة أعمالهم من مقر الإقامة أو أي مقر آخر يتم التصريح به، وتتيح الرخصة حصول صاحبها وأسرته على الإقامة في أبوظبي، ولا تتطلب أية مساحات مكتبية.