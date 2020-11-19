شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق أولى دورات "الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعى" للأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، أولى دورات " الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي"، بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية ، والذي يستضيف 70 إمامًا من أئمة وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن دورات " الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعى"، تأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتأهيل والتدريب النوعى التراكمى المستمر، وفى ضوء التوعية المستمرة والعمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة.

وتتضمن هذه الدورات : وسائل وإيجابيات التعامل الجيد مع مواقع التواصل، ومخاطر ومحاذير التعامل مع مواقع التواصل ، وأخلاقيات التعامل مع مواقع التواصل ، وآلية كشف صفحات ومواقع أهل الشر وخطورة التعامل معها، لافتة إلى أن هذه الدورات ستعقد في جميع المديريات الإقليمية تباعًا .

وكانت وزارة الأوقاف شددت على الأئمة بضرورة مراعاة ما يكتبونه على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى قائلة:"صفحة الإمام أو خطيب المكافأة بمثابة منبره، وأن ما يكتبه أو ينشره على صفحته من أراء هو بمثابة ما يقوله على منبره، فالإنسان الطبيعى فضلًا عن كونه قدوة لا يمكن أن يكون له وجهان وجه فى الحياة العامة وآخر على مواقع التواصل، كما تؤكد على جميع العاملين بها بأن أى خروج على القيم المجتمعية أو الآداب العامة للمجتمع على صفحات التواصل سيكون موضع مساءلة، نظرًا لخصوصية طبيعة عمل الوزارة سواء أكان المنتسب إليها إمامًا أم إداريًا أم فنيًا أم عاملا ".