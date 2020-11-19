شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3 ريختر مركزه شرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد صباح يوم الخميس الموافق 19 /11/2020 هزة أرضية شرق القاهرة وعلى بعد 13 كم جنوب شرق العاصمة الإدارية.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى، أن بيانات الهزة الأرضية جاءت كالتالى :

تاريخ الحدوث الخميس الموافق 19 /11/2020

القوة: 3.0 درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 29.91شمالا

خط الطول : 31.84شرقا

وأكد معهد الفلك ، أنه لم يرد للمعهد اى شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.