شكرا لقرائتكم خبر عن الأقمار الصناعية ترصد تكون السحب على السواحل وتوقعات بسقوط أمطار على مطروح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من خلال المتابعة لصور القمر الاصطناعى، تظهر تكون للسحب على السواحل الشمالية الغربية. وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن يصاحب ذلك سقوط للأمطار المتوسطة، والتى من المتوقع أن تغزر على مطروح مع تقدم ساعات النهار لتكون بداية لحالة عدم الاستقرار.

ويسود اليوم طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة. كما يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش)، وأمطار خفيفة لمتوسطة، على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

ويكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.