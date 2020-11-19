شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتفقد عدد من المشروعات الزراعية بسيوة ويلتقى عمد ومشايخ الواحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، واحة سيوة، لبدء جوله تفقدية لبعض المشروعات الزراعية بمحافظة مطروح يرافقه خلالها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

كما يلتقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أيضا مع عمد ومشايخ وعواقل الواحة وافتتاح المبني الإدارى لمركز بحوث الصحراء وتفقد قرية شالي القديمة بعد تطويرها، يرافق الوزير، اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة الريف المصرى، والدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء يرفقان وزير الزراعة في الزيارة

كان وزير الزراعة كلف الدكتور هانى حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، بتنفيذا دور مركز البحوث الزراعية فى نقل التكنولوجيا الحديثة للحقل لخدمة المربى الصغير وبالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية توجهت لجنة بيطرية متخصصة من معهد بحوث التناسليات الحيوانية الى واحة سيوة.

حيث تم تنفيذ عدد ثلاث قوافل علاجية بيطريه إلى قرية بهى الدين وابو شروف ومشندت وأبو بكر الصديق ومنطقة أبو الليف والدكرور والكاف والمراقى تم خلالها فحص وعلاج عدد 2864 حيوان من الأبقار والغنام والماعز بالمجان على النحو التالي: اجراء الفحص التناسلى وعلاج التخلفات التناسلية لعدد 192، فحص وعلاج الامراض الباطنية لعدد1964، تحصين عدد 900 حيوان ضد الامراض التنفسية والمعوية، وقد تفقد رئيس مجلس مدينة سيوة أعمال القافلة واشاد بجهود القائمين عليها.

فيما يواصل معهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة، عمل قوافل بيطرى مجانية لصغار المربين فى القرى الاكثر احتياجا فى محافظات مصر المختلفة وخاصا محافظات الصعيد، وتضم العلاج الباطنة والجراحة التناسليات السونار و التلقيح الاصطناعى، كما يتم عمل دورات تدريبيه للأطباء البيطريين العاملين بالوحدات البيطرية فى القرى المعنية حيث يتم تدريبهم على الجس و التلقيح الاصطناعى فى الماشية وعلاج قله الخصوبة، الأمراض الاكثر شيوعا والجراحة فى حيوانات المزرعة والتغذية الإكلينيكية.

وأكد مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن تلك القوافل يتم تنفيذها تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، متابعا أن المعهد بدء موسم التلقيح الاصطناعى، وذلك بأشراف ومراجعة معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ضمن برامج التحسين الوراثى للسلالات المحلية فى محافظات الجمهورية لرفع الكفاءة الانتاجية لها والمساعدة فى سد الفجوة بين الإنتاج والاحتياج من البروتين الحيوانى فى مصر.