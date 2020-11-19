شكرا لقرائتكم خبر عن "تيرانس" للتعليم اللاهوتى تبدأ محاضرات العام الجديد بحضور الأساقفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت فعاليات سكاشن ومحاضرات مدرسة تيرانس للوعظ والتعليم اللاهوتى بالإسكندرية، والتى يشرف عليها القمص اثناسيوس فهمى جورج، بمسرح المقر البابوي بالإسكندرية وقاعات مركز الكاروز وايمي بالدار البطريركية، بحضور الأنبا بافلي أسقف عام كنائس قطاع المنتزة و شباب الإسكندرية وراعي المدرسة، والأنبا هرمينا أسقف عام قطاع شرق و وسط الإسكندرية و القمص ابرآم إميل وكيل البطريركية.

وتقوم مدرسة تيرانس للوعظ والتعليم اللاهوتي بشرح الألحان والطقوس والعقيدة وتعاليم الآباء الأوليين بالكنيسة القبطية، حيث يترأس محاضراتها العديد من الأساقفة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكهنة من مختلف الإيبارشيات، وقد أسس لها الأنبا بافلي أسقف عام قطاع شرق وسط الإسكندرية عام 2017.

واسم "تيرانس" لاتيني معناه "حاكم مطلق" أو "طاغية" أو "جبار"، وهو رجل من أفسس يرّجح أنه كان مُعَلِّمًا للفلسفة أو الخطابة أو ربما كاتبًا يهوديًا ويعلم القانون في مدرسته، إبان عصر الرسل الذين بشروا بالمسيحية، كما قيل عن تيرانس أنه كان خطيبًا أو فيلسوفًا يونانيًا، ويعتقد كثيرون أنه كان أحد السفسطائيين، الذي ذكره "سويداس"، بحسب موقع الأنبا تكلا هيمانوت، ولا يذكر أن تيرانس كان دخيلًا، فلابد أن "مدرسة تيرانس" كانت عبارة عن مدرسة معلم يهودي، وهكذا يكون "بولس قد انسحب ومعه التلاميذ من المجمع العام إلى مجمع خاص لمعلم يهودي اسمه تيرانس، ليكون هو وتعليمه في مأمن من إزعاج الجمهور له"، ويظن البعض أن "مَدْرَسَةِ إِنْسَانٍ اسْمُهُ تِيرَانُّسُ" كانت مجرد مبني أو قاعة للإيجار عليها اسم مالك المبنى، وقد استطاع بولس الرسول أن يستخدم تلك المدرسة لمدة سنتين بدون أن يضايقه أحد.