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شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد القديسة كاترين بتجديد كنيستها فى السويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأنبا نقولا المتحدث الرسمى باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا بعيد الكنيسة المسماة على اسم القديسة كاترين السينائية، فى مدينة السويس بعد الانتهاء من تجديدها مؤخرٍا، الجمعة 27 نوفمبر الجارى.
وأضاف الأنبا نقولا فى بيان، إنه بناءً على طلب شخصى من البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، تم تمويل وتنفيذ مشروع ترميم وتجديد الكنيسة من الداخل والخارج من مجموعة شركات للإنشاء والصناعة.
كان الأنبا نقولا المتحدث الرسمى باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، إن مطرانية طنطا وتوابعها، قد أكد في وقت سابق أن الكنيسة سوف تحتقل بعيد دخول السيدة العذراء إلى الهيكل، وسوف يقام القداس الإلهي فى كنيسة القديس جيورجيوس غدا الجمعة.
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