التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية عن التقديرات السكانية والتحليل الإحصائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل دورة تدريبية جديدة ينفذها المركز للمرة الأولى هي "دورة التقديرات السكانية واستخدام حزمة برامج اسبكترام مع التحليل الإحصائى للبيانات باستخدام برامج spss "، بهدف بناء قدرات أعضاء وحدات السكان فى المحافظات واستقراء المؤشرات السكانية وتحليلها بما يعمل على متابعة الخطط و تحديد المشكلات والأولويات في أنشطة الخطة السكانية وتحقيق نتائج سريعة تساعد في تحسين أداء البرنامج السكاني بالمحافظات وتدعم تنفيذ الاستراتيجية القوميه للسكان والتنمية.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم دعمه الكامل لتحقيق أهداف برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذى تنفذه الوزارة فى 10محافظات هى الجيزة والقليوبية والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر و أسوان و يهدف إلي إعداد كوادر محليه قادرة على إدارة البرنامج السكانى على المستوى المحلى من حيث المشاركة فى التخطيط والتنسيق والمتابعة بشكل تشاركى وتكاملى مع باقى الجهات.

وشدد شعراوى، على وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة لاستمرار مجهوداتها لبناء كوادر سكانية حتي مستوي القرية لتكون قادرة علي تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات علي أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظات السكانية وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكانى باستمرار وفقا للمؤشرات السكانية ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.

وأوضح الوزير أن مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ينظم خلال الأسبوع المقبل أيضا 3 دورات أخرى خلال الخطة التدريبية للعام الحالى هى، تنمية مهارات المديرين والعاملين فى إدارات ولجان التفتيش الفنى والهندسى والقائمين عليها بالادارات الهندسية ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين فى وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضى الدولة والتخطيط العمرانى إضافة الى دورة تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم فى مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات ويستفيد من دورات الأسبوع المقبل عدد 104 متدربين من جميع المحافظات.

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس( 19/11/2020 ) بانتهاء فعاليات 4 دورات نظمها المركز هذا الأسبوع وهى تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال استخدام برنامج اتوكاد للمهندسين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمرانى والمشروعات و دورةتنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب التخطيط والمتابعة والرقابة ودورة الابتكار والابداع الحكومى للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات ووحدات الإبداع واستشراق المستقبل إضافة الى دورة اللغة الانجليزية و استفاد من هذه الدورات عدد 101 متدرباً من جميع المحافظات.