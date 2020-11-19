شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم أصحاب معارض السيارات بشارع أحمد عرابى الجيزة لإشغالهم الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت أجهزة محافظة الجيزة، حملة مكبرة بحى العجوزة، لرفع إشغالات معارض السيارات بشارع أحمد عرابى، أسفرت عن كلبشة السيارات بعدد من المعارض لإشغالها الطريق، كما أسفرت الحملة عن عن رفع إشغالات بقطاع أرض اللواء، كما تم كنس ورفع مخلفات اتربة بشارع العراق وفوق نفق وادى النيل، وتركيب بلاط انترلوك بشمال المحور.

وفى السياق قالت محافظة الجيزة إنه بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بأهمية التواجد الميداني أثناء أعمال تطوير الشوارع للتأكد من انتظام العمل، قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي بالتنسيق مع شرطة المرافق ومقاول اعمال التطوير وشركة الكهرباء، حملة لإزالة كل معوقات أعمال التطوير وتوسعة شارع السودان و تيسير حركة المرور والمشاة.

كما تم رفع حوالى 70 طن مخلفات من شارع صبحى المحامى المتقاطع مع شارع ترعه الزمر وتم تنظيف وتطهير الموقع بنطاق حى العمرانية.

ونفذت أجهزة مركز ومدينة أطفيح أعمال تمهيد مدخل قرية دير الميمون بمركز ومدينة اطفيح وجاري استكمال الشوارع بنطاق المركز.

كما تم ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص ومخالف لشروط السلامة والأمن الغذائي ببشتيل بمركز ومدينة أوسيم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.