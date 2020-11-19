شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن صرف المساعدات النقدية لمن تخلفوا ببرنامج "تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف المساعدات النقدية عن شهر نوفمبر الجارى حيث إشارت إلى انتظام الصرف اليوم الخميس لمن تخلفوا عن مواعيد الصرف فى المواعيد المقررة من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة.

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد، وبالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم، مع تقديم كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوى الإعاقة.

الجدير بالذكر، أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم التقدى يبلغ حوالى 3 ملايين و640 ألف أسرة، ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالى مليار و573 مليون جنيه مصرى.