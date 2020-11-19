شكرا لقرائتكم خبر عن بطريركية الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد دخول السيدة العذراء للهيكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأنبا نقولا المتحدث الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، إن مطرانية طنطا وتوابعها، سوف تحتقل بعيد دخول السيدة العذراء إلى الهيكل، وسوف يقام القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس الجمعة المقبل.

وأضاف نقولا، في بيان له، يعود ترتيب هذا العيد إلى أواخر القرن السابع أو أوائل القرن الثامن، ويبدو أنه اعتمد في القسطنطينية في القرن الثامن أيام البطريرك طراسيوس، وأقوال بطريركي القسطنطينية جرمانوس وطراسيوس في هذا العيد مأثورة وشهيرة. وقد صنّف له، في القرن التاسع، جاوجيوس النيقوديمي وباسيليوس المكدوني نشائد لا تزال ترتل في الكنيسة إلى يومنا، وهي القانونان الأول والثاني في صلاة السَحَر، أما سمعان ميتافرست وهو من رجال القرن العاشر فقد قال إن هذا العيد رُتّب لأول مرة في القسطنطينية سنة 730م.

ووفق التراث الكنسى، فهذا اليوم تذكار دخول السيدة العذراء إلى الهيكل، وهي ابنة ثلاث سنين، لأنها كانت نذرا لله، وذلك أنه لما كانت أمها حنة بغير نسل، وكانت لذلك مبعدة من النساء في الهيكل، فكانت حزينة جدا هي والشيخ الكريم يواقيم زوجها، فنذرت لله نذرا، وصلت إليه بحرارة وانسحاق قلب قائلة "إذا أعطيتني ثمرة فإني أقدمها نذرا لهيكلك المقدس"، فاستجاب الرب لها ورزقها هذا القديسة الطاهرة فأسمتها مريم، ولما رزقت بها ربتها ثلاث سنوات ثم مضت بها إلى الهيكل مع العذارى، حيث أقامت اثنتي عشرة سنة.