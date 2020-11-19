شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توزيع 185 ألف كتاب على الأئمة خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن الانتهاء من توزيع 185 ألف كتاب من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وسلسلة (رؤية) للفكر المستنير في شهرين على الأئمة ، وجار توزيع نحو 5000 على باقى الأئمة، وذلك في إطار حرص الدولة على نشر الوعي المستنير بين جموع أبناء الشعب المصري وخاصة الأئمة، ونظرًا لما تتضمنه مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية و سلسلة "رؤية " للفكر المستنير التي تصدر بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة من رؤى تجديدية ونشر لمفاهيم التسامح والسلام، وفهم صحيح الإسلام من خلال فهم مقاصد النصوص ومراميها وعدم الوقوف عند ظواهرها.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أنه تم أيضا توزيع 20 ألف كتاب من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير على مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية ، و20 ألفًا أخرى على مراكز الشباب وبعض الأندية الرياضية .

يذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت فى وقت سابق أن سلسلة رؤية والتى صدر منها حتى الآن 22 إصدارًا، تأتى من خلال التعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، لافتة إلى أنه تم توزيع 6126 مجموعة من هذه السلسلة على الأئمة إضافة إلى توزيع نحو 5 ألاف مجموعة لعدد من الوزارات والهيئات العامة فى مقدمتها المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والفنية ومراكز الشباب ، كما تم تسليم أعداد من سلسلة "رؤية" وبعض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لأكثر من ثلاثين ألف إمام ، وجار التوزيع على باقى الأئمة .