شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك ينعى وفاة مطران "السريان السابق" فى فنزويلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وفاة المطران مار إيوانيس لويس عواد، الأكسرخوس الرسولي السابق في فنزويلا للسريان الكاثوليك.

وجاء بنص البيان: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي وفاة الأكسرخوس الرسولي السابق في فنزويلا للسريان الكاثوليك، والذي انتقل إلى السماء على رجاء القيامة مساء يوم الأربعاء، الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري، ونصلي إلى الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي".

وكانت بطريركية السريان الكاثوليك الأنطاكية، قد نعت وفاة مار إيوانيس لويس عوّاد الأكسرخوس الرسولي السابق في فنزويلا، والذي توفى في حمص بسوريا مساء أمس، مشيرة في بيان نعيها أنه سيتمّ الإعلان عن مراسيم الجنّاز والدفن لاحقاً.