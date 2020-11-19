شكرا لقرائتكم خبر عن حميات إمبابة: لم ندخل الموجة الثانية من كورونا..والفترة القادمة اختبار للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفى حميات امبابة، إن مصر لم تدخل الموجة الثانية لفيروس كوورنا المستجد، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وبخاصة مع تزايد أعداد المصابين مؤخرًا.

وأضاف خلال تصريحات عبر تطبيق "سكايب"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر، أن بعض المواطنين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية فى هذه الأيام، لافتًا إلى أن الأشهر الثلاثة القادمة ستكون اختبارًا للمواطنين، إذ يجب عليهم الحذر خلالها: "لو الموجة التانية وصلت مصر زى الدول الأوروبية هتبقى كوارث جامدة".

وشدد الجارحى، على أهمية تجنب الاجتماعات في الأفراح والمقاهي والالتزام بالتباعد الاجتماعى: "لو مخدناش بالنا من الإجراءات مع دخول فصل الشتاء هيحصل موجة شديدة علينا، بسبب بقاء المواطنين في أماكن مغلقة تجنبًا للبرد، كما أن الفيروس يتكاثر بشكل أكبر ما يزيد من نشاطه".

وأوضح، أن أى مواطن يشعر بأعراض فيروسية مثل ارتفاع درجة الحرارة والصداع وفقدان حاستي الشم والتذوق وآلام حادة فى الجسم وأعراض تنفسية أو أعراض في الجهاز الهضمى يجب أن يلجأ إلى الطبيب فى مرحلة مبكرة منعًا لحدوث أى مضاعفات.