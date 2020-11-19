شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب أتوبيس رحلات على الدائرى ومحافظ القاهرة يتابع حالة المصابين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حالة مصابى أتوبيس الرحلات الذى وقع بنهاية الطريق الدائرى مع الاوتوستراد أمام "حي البساتين" وأسفر عن 3 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلى للرعاية المتكاملة. ووجه محافظ القاهرة بتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لهم ومتابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر، وتوفير اتوبيسين نقل عام لنقل باقى الطلاب لاستكمال رحلتهم إلى القلعة. كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغا بانقلاب اتوبيس رحلات أهالي قادم من محافظة الشرقية تابع لشركة شرق الدلتا يحمل عدد (3) مشرفين وعدد (43) طفل مرحلة ابتدائى وإعدادى تتراوح أعمارهم بين (5) سنوات و (13) سنة مما أدى اصابة (3) أفراد (السائق . المشرف . وطالب) من ركاب الاوتوبيس وعلى الفور وجه محافظ القاهرة بانتقال الجهات المعنية لمكان الحادث وتم رفع السيارة وفتح الطريق ونقل المصابين إلى المستشفى.

كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب أتوبيس رحلات على الدائرى ومحافظ القاهرة يتابع حالة المصابين.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.