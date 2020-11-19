شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: توفير 4700 فرصة عمل برواتب تصل لـ3900 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 4700 فرصة عمل منها 1398 لم يتم استيفائها من الشهر الماضي للذكور والإناث، وذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 3900 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعى، وذلك من خلال 41 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات لشغلها في شهر نوفمبر الحالي وديسمبر 2020.

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية: إن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص والتي تأتي تنفيذًا مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني "برنامج طالبي العمل " www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وكشف سعفان عن أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 1136 علي مهنة مندوب مبيعات وتسويق من مختلف المؤهلات بجميع المحافظات، والسن حتى 40 سنة مع توفير تأمين صحى واجتماعى وراتب يصل لـ 3900 جنيه ، و808 أفراد أمن براتب يصل لـ 3 آلاف جنيه ،و 25 مشرف أمن ، و700 عامل إنتاج منهم 101 فرصة لذوي القدرات الخاصة، و393 عامل خياطة، و 124 مساعد خياط، و129 عامل ماكينة، و20 عامل تجهيز، وعامل مقصدار، و 185 بائعاً، و400 عضو فريق، و 120 عامل جودة، و42 عامل تعبئة، و 70 عامل مخازن، و 20 مراقب كاميرات، و30 مشرف قسم، و 20 موظفي خدمة عملاء، و 20 عامل نظافة، و 67 شيف طباخ، و 5 طباخ عربي، و5 مساعد طباخ عربي، و 10 شيف حلواني، و 15 خباز، و 5 مساعد خباز و 10 عامل بوفيه، و 23 جزار، و20 سماك، و 10 مساعد سماك، و 31 سائق درجة أولى وثانية و 4 سائقين نقل ثقيل .

كما تشمل الفرص كاشير، مشرف كاشير، وكهربائي، وسباك، ونجار، و خطاط، ونقاش، ومشرف بيع، وموظفي استقبال، وفنى طباعة أوفست، وعامل تصنيع أعلاف، وعمال صيانة، و مدرسين لغة عربية، و4 مدرسين تاسيس، و4 مدرسين رياض أطفال، و 3 موظف إداري، و5 مدرسين حاسب آلي، و 4 مدرسين رياضيات و 5 مدرسي لغة إنجليزية، و 3 مدرسين علوم، و مدرسين نشاط مسرحي، و4 مشرفين بإحدي المدارس الخاصة برواتب مجزية، و 3 محاسب، و 7 مدخل بيانات، و 5 فني دعم تكنولوجيا ومعلومات، يشترط أن يكون حاصلاً على بكالوريوس نظم معلومات، و 10 مديري مبيعات، و 40 أخصائي تمويل، و 25 مسئول إئتمان، ومهندس انتاج، و 3 كيميائي تحاليل، وعمال مكبس ولوحات .

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب: