شكرا لقرائتكم خبر عن غدا أمطار بكافة الأنحاء غزيرة ورعدية بالسواحل الشمالية ومتوسطة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

كما تشهد البلاد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق مو القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى ، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش )، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة : القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.