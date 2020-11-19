شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع المحولات وتحويله لمحور مرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير والتوسعة الجاري تنفيذها بشارع المحولات بنطاق حى الطالبية والذى يعد أحد الشوارع الحيوية الرابطة بين شارعى الأهرام ومحمد انور السادات ( ترسا ) وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الاعمال وازالة اى معوقات .

وأشار المحافظ إلى أنه جارى توسعة الشارع وتطويره بالكامل بطول 500 م ليصل عرض الشارع إلي 40 متر بدلا من وضعه السابق بعرض 13 متر حيث كان يستخدم في الاتجاهين مما كان يشكل تكدساً مرورياً بالمنطقة لافتا أن أعمال التوسعة ستساهم في إحداث طفرة مرورية وذلك لما له من أهمية مرورية كأحد المحاور المتفرعة من شارع الأهرام.

وأكد محافظ الجيزة أنه جارى حاليا تمهيد الطريق بعد الانتهاء من فرد طبقة السن الى جانب تجهيز الشارع للرصف وتركيب البلدورات وتحديد المسافات اللازمة لرصيف المشاة والجزيرة الوسطى حيث سيشهد الطريق تغيير حضاري يلمسه المواطنين .

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الاعمال بأعلى المواصفات مع سرعة الانتهاء منها وفقاً للجدول الزمنى المحدد لها لما للطريق من أهمية مرورية ومطلباً للمواطنين المترددين عليه موجها رئيس حي الطالبية بالالتزام بخطوط التنظيم أثناء التنفيذ وإزالة أي تعديات وكافة أوجه الإشغال للطريق.

وحرص المحافظ خلال جولته على الاستماع الى اراء المواطنين من قاطنى شارع المحولات فى أعمال التطوير الجارية واى مقترحات بشأنها او معوقات تواجههم مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على قدم وساق لتقديم خدمات أفضل للمواطنين .

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وأشرف تامر رئيس حى الطالبية.