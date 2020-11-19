المشدد 15 سنة لعاطل بسبب قتل مسن في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار صلاح محمد عبد الرحمن، اليوم الخميس، عاطلًا بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة قتل مسن بسبب خلافات مالية بينهما.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليه "ع. م" بسبب وجود خلافات سابقة بينهما، فبيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض "سكين".
وأضافت أن المتهم توجه لمنزل الضحية في 6 أكتوبر، وتعدى عليه بالضرب باستخدام السكين قاصدا من ذلك قتله حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
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