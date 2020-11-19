محمد اسماعيل - القاهرة - كنب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية، القائم على إدارة إحدى الصفحات الالكترونية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لقيامه بالترويج لأدوية خاصة بعلاج مرض السرطان. وكشفت التحريات أن تلك الأدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بوزراة الصحة مقابل مبلغ مالي قدره (60 ألف جنيه ) للعبوة الواحدة، وضُبط بحوزته (3 عبوات من العقار المشار إليه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر العبوة بـ 60 ألف جنيه.. ضبط شخص يروج أدوية سرطان مجهولة المصدر عبر فيسبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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