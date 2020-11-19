ضبط صاحب شركة وهمية لإلحاق العمالة للخارج لاتهامه بالنصب على المواطنين في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب شركة وهمية لإلحاق العمالة للخارج للنصب على المواطنين في العجوزة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام

(أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على فرص عمل بالخارج.

وعقب قيامه بالإعلان عن توفير وظائف بمهن مختلفة ومرتبات مجزية بالعديد من الدول بالخارج، مقابل حصوله على مبالغ مالية من ضحاياه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمقر الشركة، وعثر بحوزته على (مجموعة من السير الذاتية لمواطنين مصريين – مجموعة من استمارات طلبات التوظيف – مجموعة من صور المستندات الخاصة بالمتقدمين).

وبمواجهته أقر بنشاطه كما أمكن الاستدلال على (2) من المجني عليهم وقررا بقيام المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهما بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.