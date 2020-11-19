بعد 10 جرائم.. سقوط عصابة سرقة المساكن في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير، في القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن وارتكاب 10 وقائع سرقة بالقاهرة. أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات المساكن بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر كالون الباب" وأنهما وراء رتكاب العديد من تلك الحوادث. عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في ممارسة نشاطهما الإجرامي. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 10 حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عملائهم. وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموهما بالسرقة.. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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