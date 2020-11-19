لاستخراج بطاقة الرقم القومي.. الداخلية توجه مأموريات لـ 4 أشخاص من كبار السن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتلبية احتياجات 4 حالات إنسانية من كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الصحية الحرجة وتقديم المساعدة لهم في استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.
قام قطاع الأحوال المدنية بتلبية التماس 4 حالات إنسانية من (كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوى الإحتياجات الخاصة والحالات الصحية الحرجة) وتقديم المساعدة لهم فى إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم .. حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بمحال إقامتهم ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
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